20.06.2019 11:27
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Çin/Keqiang: Çin daha hafif kurallar ve yabancı yatırım istiyor

Çin/Keqiang: Çin daha hafif kurallar ve yabancı yatırım istiyor

– Çin Başbakanı Li Keqiang, Çin'in piyasa kısıtlamalarını kaldırarak ülkeye daha fazla yabancı yatırım yapılmasını desteklediğini söyledi.

– Çin BaşbakanıLi Keqiang, Çin'in piyasa kısıtlamalarını kaldırarak ülkeye daha fazla yabancı yatırım yapılmasını desteklediğini söyledi.
GlobalCEOCouncil'in 7'nci yuvarlak Masa Zirvesi'nde yabancı CEO'lara yaptığı konuşmada Keqiang, "Piyasa odaklı ve yasa bazlı uluslararası bir iş ortamı oluşturmak için daha fazla alanda kısıtlamaları kaldıracağız" dedi.
Keqiang, söz konusu etkinlik kapsamında aralarındaFinlandiyamerkezli telekomünikasyon şirketi American Honeywell International,NokiaOyi, madencilik şirketi Rio Tinto veAlmanyamerkezli otomobil üreticisiVolkswagenAG'nin bulunduğu 19 şirketin iş liderleriyle bir araya geldi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Li Keqiang,Çin Halk Cumhuriyeti,Ekonomi

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