Çin/Keqiang: Çin daha hafif kurallar ve yabancı yatırım istiyor

– Çin BaşbakanıLi Keqiang
, Çin'in piyasa kısıtlamalarını kaldırarak ülkeye daha fazla yabancı yatırım yapılmasını desteklediğini söyledi.
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Council'in 7'nci yuvarlak Masa Zirvesi'nde yabancı CEO'lara yaptığı konuşmada Keqiang, "Piyasa odaklı ve yasa bazlı uluslararası bir iş ortamı oluşturmak için daha fazla alanda kısıtlamaları kaldıracağız" dedi.
Keqiang, söz konusu etkinlik kapsamında aralarındaFinlandiya
merkezli telekomünikasyon şirketi American Honeywell International,Nokia
Oyi, madencilik şirketi Rio Tinto veAlmanya
merkezli otomobil üreticisiVolkswagen
AG'nin bulunduğu 19 şirketin iş liderleriyle bir araya geldi.
- İstanbul