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Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var

Çin Kızılhaç Başkanı Chen Zhu, yeni tip koronavirüs salgınının Avrupa'da en yaygın olduğu ülke olan İtalya'ya yaptığı ziyarette karşılaştıklarını anlatırken İtalyanlara sert uyarılarda bulundu. İtalya'nın çok gevşek bir karantina politikası olduğunu belirten Zhu "Ne yapmaya çalışıyorsunuz bilmiyorum ama burada derhal zamanı durdurmamız lazım" dedi.

20.03.2020 21:45 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:55

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle şu ana kadar 10 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi, dünya genelinde toplam vaka sayısı ise 254 bini aştı.

Çin, koronavirüs salgınını büyük ölçüde bastırmayı başarmışken, salgının Avrupa 'da en çok görüldüğü ülke olan İtalya 'yı ziyaret eden Çin Kızılhaç Başkanı Chen Zhu, bu ülkede gördükleri karşısında şok oldu.

"ÇOK GEVŞEK BİR KARANTİNA POLİTİKANIZ VAR"

Gerçekleştirdiği basın toplantısında ülkede gördüklerini anlatan Chen Zhu, İtalyanlara sert uyarılarda bulundu. Ülkedeki karantina politikasının çok gevşek olduğunu belirten Zhu, "Toplu ulaşım hala çalışıyor, insanlar hala etrafta geziniyor ve otellerde toplanıyor. Maske takmayan çok sayıda insan gördüm. Ne yapmaya çalışıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama burada derhal zamanı durdurmamız gerekiyor. Tüm sosyal aktiviteleri durdurmamız gerekiyor. Herkesin evinde kalması lazım ve insanların hayatlarını koruması için tüm önlemleri alması gerekiyor. Burada insan hayatı en önemli önceliğimiz. Wuhan'da şehrin kapatılmasının üzerinden bir ay geçti. Bu sayede gerekli önlemleri aldık ve tedavileri gerçekleştirebildik. " ifadelerini kullandı.

"KORONAVİRÜSÜ BAŞTA HAFİFE ALDIK"

İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri virüsü ciddiye almayarak tedbirlerini geç hayata geçirmişti. Bu sorumsuzluk yüzünden virüs tüm dünyaya daha çabuk bir şekilde yayılmıştı. Hatta Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Koronavirüsü başta hafife aldık" itirafında bulunmuştu.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 4 BİNİ AŞTI

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 627 kişi artarak 4 bin 32'ye yükseldiğini açıkladı. Borrelli'nin açıkladığı bu rakam, ülkede 4 haftadır salgın nedeniyle devam eden acil durumda bir günde en yüksek sayı oldu.

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Çin Kızıl Haç Başkanı’ndan İtalya’ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Avrupa, İtalya, Dünya, Güncel

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