Çin konsolosu Chui Wei, İmamoğlu ziyaretinde uyardı: Virüsün bulaşma gücü çok fazla

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane'de ziyaret etti. Konsolos, korona virüsü ile ilgili bilgiler verdi. İmamoğlu, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yaralananlardan dördünün Çin vatandaşı olduğunu belirterek, geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

"ÇİN'İN BÜYÜK GAYRET SARF ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Görüşmede İmamoğlu, korona virüsü konusuna değindi ve "Büyük bir gayret sarf ettiğini Çin Devleti'nin görüyoruz bu konuda. İnşallah hızlı bir şekilde, sorunu aşar. Çünkü bu tür hastalık, virüs gibi konularda konu sadece Çin'in sorunu değil" dedi. Cui Wei ise Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında dört Çin vatandaşının da yaralandığını belirterek, "Siz de hastaneye giderek onlara 'geçmiş olsun' dileklerinizi ilettiniz. Bu ziyaretiniz hem beni hem de yaralıları duygulandırdı. Etkileyici bir davranış. Bunun için de ayrıca size teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"ÖLÜM ORANI ÇOK DÜŞÜK"

Ülkesinde yaşanan korona virüsü salgınıyla ilgili bilgiler paylaşan Wei şunları söyledi: "Geçtiğimiz yılın son gününde, 31 Aralık'ta, Hubei eyaletinin başkenti Wuhan'dan, merkezi hükümetimize birkaç benzeri vaka iletildi. Bu vakaların hepsi, deniz ürünleri pazarıyla alakalıydı. Ertesi gün, 1 Ocak'ta, merkezi hükümet bu olayı incelemek üzere özel bir komite oluşturdu. 8 Ocak'ta, bu vakaların sebebinin yeni tür bir koroner virüse bağlı olduğu tespit edildi. Bu koroner virüsünün tüm gen dizilimi tam anlamıyla belirlendi ve Dünya Sağlık Örgütü'ne de bildirildi. Ondan sonra tedavi amaçlı bir dizi müdahaleler başlatıldı. Bu kaynaktan Çin'in başka bölgelerine sıçramaması için 23 Ocak'ta, Wuhan şehrinin kara, hava ve deniz ulaşım yolları kapatıldı. Bu durum, halk tarafından büyük bir anlayışla karşılandı. Şimdiye kadar bütün Çin'de görülen vakalar, yüzde 95 oranında virüs, Hubei eyaleti ve Wuhan şehrinde sınırlı kaldı. Karantina tedbirlerinin zamanında alınması çok verimli oldu. Kontrol ve önleme tedbirlerini aldıktan sonra, teknoloji konusunda, -örneğin aşı gibi- çalışmalara başladık. Daha da önemlisi, aşı ve geliştirilecek ilacı beklemeden, virüs tespit edilen kişilere tedaviyi başlatmamızdı. Biz, SARS dönemindeki tecrübelerimize ve yöntemlerimize dayanarak, bir tedavi yönetim rehberi oluşturduk. Bunu, Çin'deki bütün ilgili hastanelere gönderdik. Virüsün bulaşma gücü çok fazla. Ama şanslıyız ki, ölüm oranı çok düşük. Ölüm oranı, şimdiye kadar yüzde 2,1. Yani normal gripten daha da düşük bir oran oluyor. 2009'da ABD'de patlayan H1N1 (domuz gribi) hastalığından ölüm oranı yüzde 17,4'tü."

NE OLMUŞTU?

Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.?

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler'de bir kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirmişti.

Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, 2019-nCoV salgını nedeniyle can kaybının 564'e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısının ise 28 bin 18'e yükseldiği bildirilmişti.