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Çin korona salgınındaki ölü sayısını güncelledi

Çin sağlık birimleri korona virüs salgınında vaka ve ölü sayılarının revize edildiğini açıklarken, Wuhan kentindeki toplam can kaybı sayısı bin 290 arttırarak 3 bin 869 olarak düzeltti.

17.04.2020 09:45 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:45
Çin korona salgınındaki ölü sayısını güncelledi
Çin sağlık birimleri korona virüs salgınında vaka ve ölü sayılarının revize edildiğini açıklarken, Wuhan kentindeki toplam can kaybı sayısı bin 290 arttırarak 3 bin 869 olarak düzeltti.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının merkezi olduğu düşünülen Wuhan kentinde, bugün açıklanan revize edilmiş verilere göre, kentte şu ana dek görülen vaka sayısı 325 artışla 50 bin 333, can kaybı sayısı ise bin 290 artışla 3 bin 869 olarak güncellendi.
Çin makamlarınca yapılan açıklamada, "Revizyon, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda, tarihe, halka ve hayatını kaybedenlere karşı sorumluluk ilkesiyle yapılmıştır" ifadesi kullanıldı. Salgının ilk dönemlerinde tıbbi kaynakların yetersizliği nedeniyle bazı hastaların evlerinde yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, aynı dönemde vaka ve ölüm sayılarının raporlanmasında eksik ve kusurlar görüldüğü de ifade edildi.
Öte yandan, Çin anakarasında dün 26 yeni Covid-19 vakası kayıtlara geçerken, can kaybı bildirilmedi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 26 yeni vakadan 15'inin yurt dışı kaynaklı olduğunu açıkladı. Böylece, ülkedeki toplam yurt dışı kaynaklı vaka sayısı bin 549'a yükseldi. Komisyon, Çin anakarasında dün Covid-19 kaynaklı ölüm görülmediğini bildirirken, Wuhan'ın revize edilen verileriyle birlikte ülkedeki toplam can kaybı sayısı 4 bin 632'ye yükseldi. Sağlık Komisyonu, dün 52 kişinin hastanelerden taburcu edildiği, şu ana dek taburcu edilen hasta sayısının 77 bin 944'e ulaştığı bilgisini de verdi.
(Cenk Özkömür/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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