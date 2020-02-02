Çin, korona virüsünden ölenlerin gömülmesini yasakladı

Çin, korona virüsü kurbanlarının cesetlerinin gömülmesini yasaklayarak, yakılmasını emretti. Yetkililer ülkenin cenaze geleneklerini kısıtladı.

Çin Sivil İşler Bakanlığı ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu'nu, korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerle ilgili katı bir protokol yayınladı. Protokole göre, salgını kontrol altına alma adına korona virüsü kurbanlarının gömülmesi yasaklanarak yakılacak. Yakılma işlemi belirlenen en yakın cenaze evine götürülecek olup farklı bölgelere taşınmayacak ve mezarlara gömülmeyecek. Cenaze töreni yapılması yasaklanırken, cansız bedenler dezenfekte edilmeyecek. Tıbbi çalışanlar tarafından mühürlenen torbalar açılmamak üzere belirlenen krematoryumlara teslim etmek için personel ve özel araçlarla taşınıp yakılacak.

Hubei eyaleti yetkilileri ayrıca tüm evlilik kayıtlarının pazartesi gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını açıkladı. Son verilere göre, Çin'deki ölü sayısı pazar günü itibariyle 305'e yükselirken, salgından etkilenenlerin sayısı 14 bin 380'e çıktı.

(İHA)

Kaynak: İHA