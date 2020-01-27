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Çin, koronavirüs için 1,63 milyar dolar bütçe ayırdı

Çin hükümeti, tüm dünyada hızla yayılan ölümcül koronavirüsü durdurmak için yaklaşık 1,63 milyar dolar bütçe ayırdı.

27.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:24

Çin Maliye Bakanlığı (MOF), koronavirüsü (2019-nCoV)durdurmak için toplam 11,21 milyar yuan (yaklaşık 1,63 milyar dolar) ayırdığını duyurdu. Tahsis edilen fonlar, MOF çevrimiçi birbildiride, tıbbi cihazların ve salgın kontrol malzemelerinin tıbbitedavisi ve tedariki için kullanıldığını söyledi. Yetkililer, Çin'insalgın önleme ve kontrolü için yeterli fon desteği sağlama çabalarınıhızlandıracağını da sözlerine ekledi.

KIZILHAÇ DA YARDIM TOPLUYOR

Öte yandan Çin Kızılhaç Derneği, Çin'de yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için toplam 366 milyon yuan değerinde aynive nakdi bağış toplandığını açıkladı. Derneğe yapılan bağışlararasında 345 milyon yuan tutarında nakdi bağışın yanı sıra, 20 milyon 707 bin yuan değerinde ilaç ve tıbbi malzeme bulunduğu aktarıldı.

BAĞIŞLAR NEREDE KULLANILACAK?

Toplanan bağışların, tıbbi donanım ve malzeme alımı ile Wuhan'dakiyeni hastanelerin inşasının yanı sıra salgını önleme konusundaki diğerçalışmalarda kullanılacağı bildirildi.

Çin Kızılhaç Derneği, ayrıca Çin dışından bağışlar için de özelbir hattın hizmete girdiğini duyurdu.

Çin, koronavirüs için 1,63 milyar dolar bütçe ayırdı

Çin Halk Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Dünya, Ekonomi


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