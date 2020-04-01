"Çin, koronavirüs salgınını örtbas etti"
Bloomberg'in, ABD istihbaratının, Çin'in koronavirüs salgınına ilişkin vaka ve ölü sayılarını olduğundan az göstererek, salgının gerçek boyutlarını örtbas ettiği sonucuna ulaştığını iddia etti.
01.04.2020 22:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:37
Bloomberg 'in, ABD istihbaratının, Çin'in koronavirüs salgınına ilişkin vaka ve ölü sayılarını olduğundan az göstererek, salgının gerçek boyutlarını örtbas ettiği sonucuna ulaştığını iddia etti.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Bloomberg, Ekonomi