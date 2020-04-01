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"Çin, koronavirüs salgınını örtbas etti"

Bloomberg'in, ABD istihbaratının, Çin'in koronavirüs salgınına ilişkin vaka ve ölü sayılarını olduğundan az göstererek, salgının gerçek boyutlarını örtbas ettiği sonucuna ulaştığını iddia etti.

01.04.2020 22:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:37
Bloomberg 'in, ABD istihbaratının, Çin'in koronavirüs salgınına ilişkin vaka ve ölü sayılarını olduğundan az göstererek, salgının gerçek boyutlarını örtbas ettiği sonucuna ulaştığını iddia etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Bloomberg, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››'Çin, koronavirüs salgınını örtbas etti' - Ekonomi

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