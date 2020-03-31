Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor

Çin, koronavirüse yakalanan her hasta için ortalama 17 bin yuan (2 bin 400 dolar) harcama yapıyor. Bu tutarın yüzde 65 kadarını ülkenin sağlık sistemi karşılarken geri kalan miktar da yerel yönetimler tarafından ödeniyor.

31.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:30

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre 15 Mart tarihi itibarıyla Çin'de koronavirüs hastaları ve hastalık belirtisi taşıyanlar için toplam 1 milyar yuan değerinde 93 bin 238 fatura ödendi. Bu kişilerden bazıları hastaneye bir defadan fazla gitti. Ulusal Sağlık Sigortası Yönetimi'nden üst düzey bir yetkili olan Xiong Xianjun, medyaya yaptığı açıklamada bu giderlerin ortalama yüzde 65 kadarının ülkenin sağlık sistemince ödendiğini söyledi.

HASTA BAŞINA 17 BİN YUAN ÖDENDİ

Öte yandan gerçekten hasta olduğu saptanan 44 bin 189 kişinin giderleri de yine aynı oranlarda merkezi sağlık sistemi (yüzde 65) ve yerel yönetim (yüzde 35) tarafından karşılanarak ortalama her hasta için 17 bin yuan (2 bin 400 dolar) ödenmiş oldu. Sağlık sistemi ülkenin tıp kurumlarına 19,3 milyar yuan tahsis ederek giderlerin bunlar üzerinde yapacağı baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor. Bu arada 3,7 milyar yuan, COVID-19 salgınından en çok etkilenen Hubei eyaletine verildi.

HİZMETLER BÜTÇEDEN KARŞILANDI

Xiong, ulusal tedavi protokolü dahilindeki ilaç ve hizmetlerin, ayrıca bir kez kullanılmaya başlayınca günde 60 bin ila 100 bin yuana mal olan özel solunum cihazlarının, salgından önce sağlık sigortasına dahil edilmemiş olsalar bile, tümüyle bütçeden karşılandığını belirtti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Ekonomi

Haberin Videosu :

Koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

İhtiyaç sahiplerine, 1000 TL’lik yardımın verileceği tarihi belli oldu Ekonomi
İhtiyaç sahiplerine, 1000 TL'lik yardımın verileceği tarihi belli oldu
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İBB’nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti Ekonomi
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti
Merkez’den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi Ekonomi
Merkez'den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Ekonomi
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek yağdı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya değil Ekonomi
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya değil

Son Dakika Ekonomi Haberleri

14:26: Borsada günün ilk yarısı (2) - Ekonomi 14:26: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi 14:26: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Ekonomi 14:24: BP Türkiye'den İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ambulanslarına akaryakıt desteği - Ekonomi 14:24: Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Ekonomi 14:09: Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1000 TL'lik yardımın hesaplara geçeceği tarih belli oldu - Ekonomi 13:26: Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor - Ekonomi 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:41: İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti - Ekonomi 12:10: Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı - Ekonomi 11:28: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları - Ekonomi 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber