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Çin koronavirüsle mücadele için AB'ye 2 milyon cerrahi maske ve 50 bin test kiti gönderecek

Avrupa ülkeleri Covid-19 olarak bilinen koronavirüsün merkez üssü haline gelmiş durumdayken salgının ortaya çıktığı Çin hükümeti Avrupa Birliği'ne sağlık ekipmanları gönderecek.

18.03.2020 19:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:43
Çin koronavirüsle mücadele için AB'ye 2 milyon cerrahi maske ve 50 bin test kiti gönderecek
Avrupa ülkeleri Covid-19 olarak bilinen koronavirüsün merkez üssü haline gelmiş durumdayken salgının ortaya çıktığı Çin hükümeti Avrupa Birliği'ne sağlık ekipmanları gönderecek.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medyada yayımladığı mesajda Çin yetkililer ile görüştüğünü, Çin hükümetinin koronavirüs ile mücadele kapsamında Avrupa Birliği'ne 2 milyon cerrahi maske, 200 bin N95 maske ve 50 bin test kiti göndereceğini duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Koronavirüs, Avrupa, Dünya

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