Çin koronavirüsle mücadele için AB'ye 2 milyon cerrahi maske ve 50 bin test kiti gönderecek
Avrupa ülkeleri Covid-19 olarak bilinen koronavirüsün merkez üssü haline gelmiş durumdayken salgının ortaya çıktığı Çin hükümeti Avrupa Birliği'ne sağlık ekipmanları gönderecek.
18.03.2020 19:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:43
Avrupa ülkeleri Covid-19 olarak bilinen koronavirüsün merkez üssü haline gelmiş durumdayken salgının ortaya çıktığı Çin hükümeti Avrupa Birliği'ne sağlık ekipmanları gönderecek.
data-stories-id="4574872,4574854,4574646"data-event="widget_related"class="widget widget--type-related widget--size-fullwidth widget--align-center">
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medyada yayımladığı mesajda Çin yetkililer ile görüştüğünü, Çin hükümetinin koronavirüs ile mücadele kapsamında Avrupa Birliği'ne 2 milyon cerrahi maske, 200 bin N95 maske ve 50 bin test kiti göndereceğini duyurdu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Koronavirüs, Avrupa, Dünya