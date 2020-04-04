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Çin, koronavirüsten ölenler için yas tutuyor

Dünyayı etkisi altına almaya devam eden koronavirüs salgınının (Covid-19) yayıldığı Çin'in; Vuhan Yangtze Büyük Köprüsü'nde, Pekin'in Tiananmen Meydanı'nda ve metrolar dahil olmak üzere ülke genelinde halk saat 10.00'da 3 dakikalık saygı duruşunda bekledi.

04.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:24
Çin, koronavirüsten ölenler için yas tutuyor

Dünyayı etkisi altına almaya devam eden koronavirüs salgınının (Covid-19) yayıldığı Çin'in; Vuhan Yangtze Büyük Köprüsü'nde, Pekin 'in Tiananmen Meydanı'nda ve metrolar dahil olmak üzere ülke genelinde halk saat 10.00'da 3 dakikalık saygı duruşunda bekledi. Siren sesleri ülkenin dört bir yanından duyuldu. Çin'de koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybeden kişileri anmak için 4 Nisan ulusal yas olarak ilan edildi. Çin Devlet Konseyi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin anısına 4 Nisan'ın ulusal yas olarak ilan edildiği açıkladı. Açıklamada, ülke genelinde yerel saatle 10.00'da 3 dakikalık saygı duruşu yapılacağı ve sirenlerin çalınacağı bildirildi. Bu dönemde bayrakların yarıya indirilmesine ve ülkede halka açık eğlence faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.

Görüntü Dökümü

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-Çin'den görüntü

-Çin'den görüntü detay

-Duyulan siren sesi


Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Pekin, Wuhan, Güncel
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