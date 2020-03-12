Çin: Koronavirüsü ABD Vuhan'a getirmiş olabilir, bize açıklama borçlu
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD ordusunu yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının patlak verdiği Vuhan kentine getirmekle itham ederek, "ABD, bize bir açıklama borçludur." dedi.
12.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:01
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD ordusunu yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının patlak verdiği Vuhan kentine getirmekle itham ederek, "ABD, bize bir açıklama borçludur." dedi.
Sözcü Cao, Twitter'daki hesabından, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield'in görüntülerine yer verilen bir video paylaşarak, Redfield'in daha önce gripten ölen bazı ABD vatandaşlarında Covid-19 saptandığı sözlerini aktardı.
Sözcü Cao, Twitter'daki hesabından, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield'in görüntülerine yer verilen bir video paylaşarak, Redfield'in daha önce gripten ölen bazı ABD vatandaşlarında Covid-19 saptandığı sözlerini aktardı.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya
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