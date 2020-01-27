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Çin, koronavirüsünün yayılımını önlemek için 1. 63 trilyon dolar ayırdı

Çin Maliye Bakanlığı (MOF), yeni koronavirüsü (2019-nCoV) durdurmak için toplam 11.21 milyar yuan (yaklaşık 1.63 milyar ABD doları) ayırdığını duyurdu.

27.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:38Çin, koronavirüsünün yayılımını önlemek için 1. 63 trilyon dolar ayırdı

Tahsis edilen fonlar, MOF çevrimiçi bir bildiride, tıbbi cihazların ve salgın kontrol malzemelerinin tıbbi tedavisi ve tedariki için kullanıldığını söyledi. Yetkililer, Çin'in salgın önleme ve kontrolü için yeterli fon desteği sağlama çabalarını hızlandıracağını da sözlerine ekledi.

Kızılhaç da yardım topluyor

Öte yandan Çin Kızılhaç Derneği, Çin'de yayılan yeni koronavirüsü salgınıyla mücadele etmek için toplam 366 milyon yuan değerinde ayni ve nakdi bağış toplandığını açıkladı. Derneğe yapılan bağışlar arasında 345 milyon yuan tutarında nakdi bağışın yanı sıra, 20 milyon 707 bin yuan değerinde ilaç ve tıbbi malzeme bulunduğu aktarıldı.

Toplanan bağışların, tıbbi donanım ve malzeme alımı ile Wuhan'daki yeni hastanelerin inşasının yanı sıra salgını önleme konusundaki diğer çalışmalarda kullanılacağı bildirildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: Bültenler

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