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Çin, Kovid-19'a karşı 2 aşının daha klinik deneylerine başlanmasını onayladı

Çin Devlet Konseyi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen 2 aşının daha klinik deneylerine başlanmasını onayladıklarını bildirdi.

14.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:48
Çin, Kovid-19'a karşı 2 aşının daha klinik deneylerine başlanmasını onayladı
Çin Devlet Konseyi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen 2 aşının daha klinik deneylerine başlanmasını onayladıklarını bildirdi.
Devlet Konseyi Yeni Tip Koronavirüse Karış Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizmasından yapılan açıklamaya göre, aşılar, Çin Ulusal Farmasötik Grubu (Sinopharm) bünyesinde faaliyet gösteren Vuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile Sinovac Araştırma ve Geliştirme Şirketince geliştirildi.
İnsanların bağışıklık kabiliyetinin güçlendirilmesi amacıyla ölü patöjenik mikro organizmalardan geliştirilen inaktif aşıların, onayın alınmasının ardından klinik deneylerine başlandı.
Söz konusu aşıların kontrol edilebilir kalite standartları ve geniş çaplı koruma özelliği bulunuyor.
Çin'de, Kovid-19'a karşı birden fazla aşı üzerinde çalışılıyor ve farklı bilimsel yaklaşımlar deneniyor.
Çinli bilim adamları, Kovid-19'a karşı ölü patojenik mikroorganizmalardan geliştirilen inaktif aşılar, canlılığı azaltılmış mikroorganizma aşıları, genetiği değiştirilmiş alt birim aşıları, DNA tabanlı aşılar, nükleik asit ve grip virüsü kullanılarak geliştirilen aşılar üzerinde çalışmalar yürütüyor.
Alt birim aşının denemesine 500 gönüllü katılmıştı
Ülkede, dün de Çin Askeri Tıp Akademisi Biyoteknoloji Enstitüsünden araştırmacılar tarafından geliştirilen bir aşının ikinci aşama klinik denemelerine, perşembe günü salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde başlandığı belirtilmişti.
Vuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesinde yürütülen ikinci aşama denemelere, en yaşlısı 84 yaşındaki sağlıklı 500 gönüllü katılmıştı.
Söz konusu aşının alt birim aşı olduğu ve Kovid-19'un hastalığa yol açmayan antijen kısımlarını içerdiği vurgulanmıştı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'ye yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.
Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 800 bini aşarken, virüs nedeniyle 120 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Sağlık
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