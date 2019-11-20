Haberler » Güncel » Çin, Libya hükümetinden, Trablus'un Çin silahlarıyla vurulmasıyla ilgili delil istedi - Haber

Çin, Libya hükümetinden, Trablus'un Çin silahlarıyla vurulmasıyla ilgili delil istedi

Çin, Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümetinden (UMH) Trablus'un Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Çin yapımı Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile vurulduğuna dair iddialarını kanıtlamasını istedi.

20.11.2019 00:36 | Son Güncelleme: 20.11.2019 00:36Çin, Libya hükümetinden, Trablus'un Çin silahlarıyla vurulmasıyla ilgili delil istedi
Çin, 'daki Ulusal Mutabakat Hükümetinden (UMH) 'un Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Çin yapımı Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile vurulduğuna dair iddialarını kanıtlamasını istedi.
Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, UMH Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Vekili Lutfi el-Mağribi, Pekin'de Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Chen Xiaodong ile görüştü.
Açıklamada, Mağribi'nin Çin hükümetinden Halife Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırılarına ve BAE'nin Çin yapımı SİHA'ları kullanmasına karşı tavır alması istediği belirtildi.
Xiaodong ise Libya'da UMH'ye destek verdiklerini açıklayarak, ülkesinin Libya'da sivillere yönelik saldırılarda Çin yapımı silahların kullanıldığı iddialarını reddederek UMH hükümetinden kanıt istedi.
UMH tarafından birçok kez Hafter güçlerini desteklemek ve Çin yapımı SİHA'larla saldırı düzenlemekle suçlanan BAE, hakkındaki iddiaları reddetmişti.
Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:57 DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
11:56 Akşener: "İYİ Parti iktidarında kişisel hesap görülmeyecek"
11:56 Meral Akşener'den Erdoğan'a ABD ziyareti eleştirisi: Hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü
11:52 3 bin parça çömlek için 3 ton çamur kullanılacak
11:51 Dicle Elektrik'ten Pervari'ye 400 bin liralık aydınlatma yatırımı
11:40 Son dakika: Savcı, Şule Çet'in ölümüyle ilgili yargılanan 2 sanığın müebbet hapsini istedi
11:36 Şişli Belediyesi'nin transları anma paylaşımı sosyal medyada olay oldu
11:31 Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı: 368 bin 217 Suriyeli
11:05 Güleda Cankel'in ölümünün ardından emniyet ve sağlık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı
10:55 Hangi ilden kaç tane vergi rekortmeni çıktı? İşte rekortmen çıkaran iller
20.11.2019 11:58:27