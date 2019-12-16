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Çin Lideri'nden Hong Kong Lideri'ne destek

Hong Kong Lideri Carrie Lam ile Pekin'de bir araya gelen Xi Jinping, protestoların ardından toparlanmaya çalışan Hong Kong'u desteklediğini söyledi.

16.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:39Çin Lideri'nden Hong Kong Lideri'ne destek
Hong Kong Lideri Carrie Lam ile 'de bir araya gelen Xi Jinping, protestoların ardından toparlanmaya çalışan Hong Kong'u desteklediğini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Hong Kong lideri Carrie Lam ile bugün Pekin'de bir araya geldi. Haziran ayında Hong Kong'da patlak veren protestoların ardından şehrin ekonomisi oldukça sarsılmıştı. Lam, henüz bu durumun içinden çıkamadıklarını belirtirken, Xi, Asya'nın finans merkezini yönetimi konusunda Lam'ı takdir ettiğini ve şehir polisini kanuni nizamı devam ettirmesi konusunda desteklediğini söyledi.

Lam, anakaraya yaptığı resmi ziyaret sırasında Xi ile bir araya geldi. Lam, Hong Kong ekonomisinin içinde bulunduğu durgunluğa dikkat çekerek, "Şehir daha önce görülmemiş, ciddi ve karmaşık bir durumla karşı karşıya" ifadesini kullandı. Lam, daha önce de Çin Başbakanı Li Keqiang ile görüşmesinden sonra "Hong Kong, aylardır süren şiddetli protestoların ardından, ekonomik ikilemin içinden çıkabilmiş değil" açıklamasını yapmıştı.

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısının kabul edilmesi ile başlayan eylemler kısa süre içinde hükümet karşıtı eylemlere dönüşmüştü. Lam, yasa tasarısını geri çekmesine rağmen Hong Kong halkı sokaklarda eylemlerine devam etmişti. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Hong Kong, Pekin, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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