Çin lideri Şi'ye benzeyen sanatçını sosyal medya hesabı kapatıldı

Çin lideri Şi'ye benzeyen sanatçını sosyal medya hesabı kapatıldıAlmanya, (DHA) ? Çinli opera sanatçısı Liu Keqing (63), Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e benzediği için sosyal medyada sansüre maruz kaldı.

01.07.2020 19:49 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:53
Çin lideri Şi'ye benzeyen sanatçını sosyal medya hesabı kapatıldı
Almanya, (DHA) ? Çinli opera sanatçısı Liu Keqing (63), Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e benzediği için sosyal medyada sansüre maruz kaldı.
Çinli opera sanatçısı Liu Keqing (63), Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e benzediği için sosyal medyayla başı dertte. Çinli sanatçı Keqing'in Çin liderine benzediği gerekçesiyle sansüre maruz kaldığı bildirildi. Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Çinli bariton, 2019'dan sosyal medya hesabından kendi resimlerini ve videolarını paylaşan Keqing, sosyal medyada da sansür uygulandı. Yaklaşık 41 bin takipçiye sahip olan Liu Keqing'in sansüre maruz kalmasının nedeninin,?Çin Devlet Başkanı Cinping'e benzemesi olduğu bildirildi. Keqing yaptığı açıklamada daha sonra hesabının kapatıldığını, sosyal medya yetkililerine kimlik bilgilerini göndererek açtırmaya çalıştığını ifade etti. Hesabının kapanma sebebi ise 'sahte profil fotoğrafı' oldu. Çin lideri Şi’ye benzeyen sanatçını sosyal medya hesabı kapatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Şi Cinping, DHA, Güncel, Haber
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