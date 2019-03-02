Burundi
'nin Ankara
Büyükelçisi Joel Nkurabagaya, ülkesi ile Türkiye
arasında anlaşma olduğunu belirterek, "Çin
mallarının iyi olmadığını, Türk mallarının daha güvenilir, kaliteli ve dayanıklı olduğunu görüyoruz. Çin malını değil, Türk malını önemsiyoruz." ifadesini kullandı.
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir
Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir'de "Afrika
Ülkeleri Eğitim Turizm Sanayi ve İş Konseyi Programı" kapsamında TÜMSİAD, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Joel Nkurabagaya ile Burundi'li iş adamları bir araya geldi.
Toplantıda konuşan Büyükelçi Nkurabagaya, Türkiye ile Burundi arasında güzel ilişkilerin olduğunu, ülkesinin yatırımlara ve üretime ihtiyacı olduğunu belirtti.
TÜMSİAD üyelerini Burundi'ye davet eden Nkurabagaya, "İki ülke arasında anlaşma var. Vergi konusunda birçok avantaj var. Sizlerin yaptığı yatırımlarda Burundi devletinin koruması var. Çin mallarının iyi olmadığını, Türk mallarının daha güvenilir, kaliteli ve dayanıklı olduğunu görüyoruz. Çin malını değil, Türk malını önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"Afrika ile en çok iş yapanlar, Türk firmalar"
TÜMSİAD Eskişehir Şube Başkanı Ali Engiz ise Afrika'nın bütünü konuşulduğunda akla gelen tüm alanların sayılması gerektiğini vurguladı.
Bilgi ve teknoloji, danışmanlık, eğitim, müteahhitlik, mobilya, orman ürünleri, enerji, gıda gibi pek çok alanda faaliyet gösterdiklerine değinen Engiz, şunları kaydetti:
"Son 15 yıl içinde Afrika ile ticaretimiz 4 kat artış gösterdi. Yaklaşık 21 milyar dolara ulaşan karşılıklı ticaretten bahsediyoruz. Türkiye açısından güzel olan tarafı, bu dönemde karşılıklı ticaret 4 kat artarken, ithalat 2,5 kat artmış. Cari açık çerçevesinde baktığımızda, ihracatımız daha fazla artmış durumda. Ticaretin rahat gelişmesi için ulaşımın net olması gerekir. THY
'nin ofisleri ve uçuşları bizi bu anlamda çok rahatlatan unsurlardandır. Bunu ifade etmek isterim. Araştırmalarımıza göre Afrika ile en çok iş yapanlar, Türk firmalar."
Türkiye, Burundi, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
Kaynak: AA