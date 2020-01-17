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Çin, matematik ve fizik eğitimde reform başlatıyor

Çin, matematik ve fizik gibi temel akademik bilim dallarında daha çok yenilikçi kabiliyet yetiştirmeye dönük yoğun yetiştirme programı başlattı.

17.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:22Çin, matematik ve fizik eğitimde reform başlatıyor

Söz konusu program, Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yönerge uyarınca Beijing Üniversitesi ve Tsinghua Üniversitesi gibi 30 kadar seçilmiş ve seçkin üniversitede başlatıldı.

Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayımlanan belgede, bu programın, ülkenin başlıca stratejik gereksinimlerine hizmet etmeye hazır olup ayrıca yeterli niteliklere sahip veya temel bilimler alanında yetkin olan öğrencileri daha isabetle seçmeyi ve onları yetiştirmeyi amaçladığını açıklanıyor.

Çince'de "Qiang Ji Ji Hua" ya da "Temellerin Güçlendirilme Planı" olarak anılan program, belirli formasyonlar için seçilen adaylara yüksek kaliteli eğitim kaynakları ve eğitimlerini sürdürme ve burs edinme yolunda daha fazla olanak sağlayacak.

Adaylar, bu plan çerçevesinde 'seçilmiş öğrenci' olarak kabul edilebilmek için ulusal düzlemde yapılan öğrenci seçme sınavını başarmak ve belirlenmiş ilgili üniversitelerin bir değerlendirme sürecini geçmek zorunda olacaklar.

Söz konusu pilot program için seçilmiş bulunan üniversiteler, programa girmek için öğrencilere uygulayacakları kendi kabul planlarını Mart 2020 sonundan önce açıklamak durumunda olacak ve talepler değerlendirilmeye nisan ayından itibaren sunulacak.


Tsinghua Üniversitesi, Pekin, Güncel

Kaynak: Bültenler

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