Haberler » Ekonomi » Çin MB: Coronavirüse karşı 'makul ve bol likidite' sağlanacak - Ekonomi

Çin MB: Coronavirüse karşı "makul ve bol likidite" sağlanacak

Coronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için desteğini artıracağını açıklayan Çin Merkez Bankası (PBOC), coronavirüsün kontrol altına alındığı zaman ekonomik faaliyetin de toparlanacağına dikkat çekti.

07.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:32Çin MB: Coronavirüse karşı

Coronavirüs salgınının üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için desteğini artıracağını açıklayan Çin Merkez Bankası (PBOC), coronavirüsün kontrol altına alındığı zaman ekonomik faaliyetin de toparlanacağına dikkat çekti.

PBOC Başkan Yardımcısı Pan Gongsheng, basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, salgının ekonomi üzerindeki etkisini yakından izlediklerini ve oluşabilecek zararlara karşı gerekli önlemlerin hazır olduğunu söyledi.

"Para politikası açısından bir sonraki adım, bozulmalara neden olan gelişmelere karşı gerekli düzenlemeleri güçlendirmek" diyen Pan, bu amaçla "makul ve bol likidite" sağlanacağını ve bu yolla reel ekonomi için güçlü parasal ve finansal ortam sağlanacağını vurguladı.

Pan ayrıca "Salgın ve ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskı bağlamında ekonomik büyümenin sürdürülmesi daha önemli" dedi.

Banka'nın likidite bolluğunu sürdüreceğini ve faiz reformlarını derinleştireceğini de vurgulayan Pan, "Çin'in virüsten kaynaklı şoklara karşılık vermek için bolca politika alanı var" diye konuştu. Pan ayrıca, varlık yönetim ürünleri kurallarını uygulanmasının ertelenebilecğini de ifade etti.



Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
11:38  Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
7.02.2020 15:09:57