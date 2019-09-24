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"çin mb'nin önünde büyük politika alanı bulunuyor"

Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, gevşeme konusunda acele etmediklerini, önlerinde büyük politika alanı bulunduğunu vurguladı.

24.09.2019 08:51
Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, gevşeme konusunda acele etmediklerini, önlerinde büyük politika alanı bulunduğunu vurguladı.
Yi, yetkililerin ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskıyla başa çıkmak için para politikasında büyük çaplı gevşeme adımları atma konusunda aceleci olmadığını belirtti.
Çin Merkez Bankası'nın önünde büyük politika alanı bulunduğunu, ancak bunun "değerinin bilinmesi" gerektiğini vurgulayan Yi, negatif faiz oranları söylemlerinin olduğu bir ortamda bazı kişilerin başlıca ekonomilerin para politikası araçlarını tüketebileceğinden endişelendiğini de sözlerine ekledi.



Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: DHA

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