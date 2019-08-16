Çin menşeli telefonlara ilgi artışı

Amerika menşeili teknolojik aletlerdeki fiyat artışı sonrasında vatandaşlar Çin yapımı telefonlara yöneldi.



Son zamanlarda kurdaki yükseliş ve ÖTV zammı gibi nedenlerden piyasada giderek pahalılaşan teknolojik cihazlarda yeni trend Çin üretimi telefonlar. Kur farkı ile birlikte adeta karaborsaya düşen telefonlar da telefon satıcıları tarafından da stoklara alındı. Amerika menşeili telefon markalarının piyasada azalması sonrasında bu telefonların yerini de daha ucuz ve sistemleri daha kolay olan Çin telefon markalar alıyor. Telefoncu Mert Ural, İOS kullanıldığı Amerika telefon markaların fiyatını şöyle anlattı:



"İOS işletim sistemi kullanılan telefonlarda ÖTV zammı geldi 500 lira gibi bir zamdır bu. Bu telefonların en uygun fiyat sıfır cihazlarda şimdi 3 bin lira; telefon almak için 3 bin lira günümüzde insanlarda yok. Alım gücü düştüğü için alamıyorlar. Apple ürünlerinde fiyatları baya yükseldi. Devletlerin politikası da etkiliyor. Bu S-400 olayları ve Amerika ile bu gerginlikler da bir etken asıl baktığımızda. Bir de Türkiye'de stokçuluk da çok fazla olduğu için son zamanlarda en çok fiyatı artan piyasada Apple'dır. insanlar bunu için stokçuluk yapıyorlar; ürünü bekletiyorlar zam geldiğinde piyasaya çıkartıyorlar. İşte ondan piyasada boşluk oluşuyor. Çin menşeili telefonları ve genelde uzak doğu ülkelerin ürünleri Telefonlar çok satılıyor."



Android sistemi piyasada İOS yerini tutuğunu anlatan Ural, "Androide de geliştirdi kendini İOS'e yaklaştı diye biliriz o yavaşlama filan olayları çözdü Çin markalar Amerika payını pazarda aldı yani daha da gelişecek çünkü Çin menşeli markaların fiyatında başka markalar satamazlar. İOS sistemi kullanılan Amerika menşeili telefon markalarda bin lira satıldığı telefonu Çin ve ve Japan menşeli telefon markaları bin 500 lira satıyorlar; ayni telefon, ayni hız ve aynı özellikleri hata kamera falan daha yüksek kalitede. Bir de Android insanlara İOS sisteminden daha kolay geliyor. İOS'in güncellemesi veri aktarması filan çok zor her şeyde para istediği için tam bir kapitaliz ürünüdür" ifadeleri kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA