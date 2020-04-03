Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çin Merkez Bankası: Ekonomiye virüs etkisi geçici

Çin Halk Bankası (PBOC) Başkan Yardımcısı Liu Guoqiang, Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının ülke ekonomisi üzerindeki etkisinin geçici olduğunu söyledi.

03.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:34
Çin Merkez Bankası: Ekonomiye virüs etkisi geçici

Çin Halk Bankası (PBOC) Başkan Yardımcısı Liu Guoqiang, Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının ülke ekonomisi üzerindeki etkisinin geçici olduğunu söyledi.

Çin'in resmi Merkez Bankası olan PBOC'nin Başkan Yardımcısı, Covid-19 pandemisinin ekonomi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin, 2008 krizinde yaşananların üzerine çıkmadığının altını çizdi. Liu, bununla birlikte Covid-19 pandemisinin küresel ekonomi üzerindeki olası etkilerinin boyutlarını bu aşamada kestirmenin zor olduğunu vurguladı.

PBOC, küçük ve orta ölçekli bankaların bankaların zorunlu karşılık oranlarını (ZK) 100 baz puan düşürerek, koronavirüs salgınıyla sarsılan ekonomiyi canlandırmak için finans sistemine 400 milyar yuan, yani 56.38 milyar dolar likidite sağlayacak.

Bankanın açıklamasında, bu bankaların zorunlu karşılık oranlarını kademeli olarak 100 baz puan indireceğini açıkladı. İlk 50 baz puan indirim 15 Nisan'da, ikincisi 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Halk Bankası, Koronavirüs, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Çin Merkez Bankası: Ekonomiye virüs etkisi geçici - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı Ekonomi
EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Ekonomi
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu
Salgın insanları eve kapatınca kondom ve cinsel ilişki oyuncağı satışları patlama yaptı Ekonomi
Salgın insanları eve kapatınca kondom ve cinsel ilişki oyuncağı satışları patlama yaptı
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi Ekonomi
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi
Kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu, işte kiraya göre fiyat artışı Ekonomi
Kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu, işte kiraya göre fiyat artışı
BDDK’dan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı! Sakın bu oyuna gelmeyin Ekonomi
BDDK'dan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Ekonomi
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Açılışını Erdoğan ve Putin’in yaptığı TürkAkım’dan Avrupa’ya 1,3 milyar m³ gaz taşındı Ekonomi
Açılışını Erdoğan ve Putin'in yaptığı TürkAkım'dan Avrupa'ya 1,3 milyar m³ gaz taşındı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:23: WSJ-OPEC+ üretimde 6 milyon varil kısıntıyı görüşecek - Ekonomi 15:23: Honda ve General Motors'tan elektrikli işbirliği - Ekonomi 15:22: Fransa, İtalya ve İspanya'ya gönderilecek yüz maskelerine el koydu - Ekonomi 15:20: TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi - Ekonomi 15:16: Şanlıurfa Ticaret Borsası - Ekonomi 14:53: 65 yaşa sokağa çıkması yasağı, Mansur Yavaş'ın fikriymiş - Haberler 14:34: Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı - Ekonomi 14:07: Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak - Ekonomi 13:47: Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı - Ekonomi 13:22: Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında - Ekonomi 12:51: Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı - Ekonomi 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı - Haberler