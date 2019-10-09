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Çin Merkez Bankası, finansal kurumlara 8.5 milyar dolar destek verdi

Çin Merkez Bankası, finansal kurumların kısa vadeli fon ihtiyacını karşılamak için sabit borç verme tesisi aracılığıyla eylül ayında 61,1 milyar yuan (8,5 milyar dolar) likidite enjekte ettiğini açıkladı.

09.10.2019 11:45Çin Merkez Bankası, finansal kurumlara 8.5 milyar dolar destek verdi

Çin Halk Bankası dün yaptığı açıklamada, genellikle alt yapı projelerini desteklemek için kullandığı finansal enstrümanlar aracılığıyla eylül ayında üç devlet bankasına net 24,6 milyar yuan borç verdiğini söyledi.

Merkez bankası, orta vadeli borç verme tesisi aracılığıyla geçen ay bankacılık sistemine 200 milyar yuan tutarında nakit para enjekte ederken, parasal aracın faiz oranlarını değiştirmedi.

Banka ağustos ayında borç verme ve orta vadeli borç verme tesisi aracılığıyla sırasıyla 22,4 milyar ve 550 milyar yuan enjekte etmişti.


Çin Halk Cumhuriyeti, Halk Bankası, Güncel

Kaynak: Bültenler

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