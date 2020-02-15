Çin Merkez Bankası'ndan banknotlara karantina: Covid-19 etkisi

Çin'de koronavirüs salgınından dolayı sadece insanlar karantinaya alınmıyor. Çin Merkez Bankası, hastalığın daha da yayılmasını engellemek için kullanılmış banknotları karantina altına aldığını duyurdu.Banknotlar, x-ray ışınları veya yüksek ısıyla dezenfekte edildikten sonra 7 ila 14 günlüğüne kasalarda tutulacak. Konuya ilişkin açıklama yapan bankanın başkan yardımcısı Fan Yifei, karantina süresinin her bölge için farklı olacağını, salgın seviyesinin ciddiyetinin belirleyici olacağını ifade etti.