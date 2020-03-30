Çin Merkez Bankası, piyasaya likidite verdi, kredi faizini düşürdü
Çin Merkez Bankası, ters repo faiz oranında son 5 yılın en büyük indirimini yaparak, beklenmedik bir şekilde ters repo faizini 20 baz puan aşağı çekti.
30.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:06
Çin Merkez Bankası, ters repo faiz oranında son 5 yılın en büyük indirimini yaparak, beklenmedik bir şekilde ters repo faizini 20 baz puan aşağı çekti. Ayrıca, APİ ile finans sistemine likidite enjekte etti.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi