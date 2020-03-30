Çin Merkez Bankası ters repo faizini 20 bp indirdi

Çin Merkez Bankası (PBOC), Covid-19 salgınının ekonominin üzerindeki olumsuz ye etkilerine karşı ters repo faiz oranını 20 baz puan indirdi,

POBC'den yapılan açıklamada 7 günlük ters repo faizinin yüzde 2.40'tan yüzde 2.20'ye düşürüldüğü belirtildi. PBOC Kasım'dan beri yedi gün vadeli faiz oranında yaptığı üçüncü indirmle, aynı zamanda son beş yılın en büyük indirimini yapmış oldu.

Merkez Bankası danışmanlarından Ma Jun devlet medyasına yaptığı açıklamada Çin'in para politikasında değişiklik yapacak esnekliğe sahip olduğunu söylerken faiz kararında Çin'de

faaliyetlerine tekrar başlayan şirketlerin, küresel Covid-19 salgınının ve dünya genelinde ekonomideki kötü gidişatın dikkate alındığını ifade etti.

Kaynak: DHA