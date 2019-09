Çin Milli Günü resepsiyonu

Çin'in Ankara Büyükelçisi Dıng Li, "Çin, Türkiye ile aynı gemide yol alma ruhuyla ortak kazanca dayalı iş birliği yaparak, Çin-Türkiye stratejik iş birliği ilişkilerini sürekli olarak derinlemesine geliştirmeye, iki ülke halklarına yarar getirmeye ve dünyanın istikrarını ve refahını birlikte korumaya hazırdır." dedi.Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70'inci kuruluş yıl dönümü, Ankara'daki bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.Büyükelçi Dıng'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, siyasi parti temsilcileri, Ankara'daki diplomatik misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı.Programda konuşan Dıng, Çin ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin, yeni bir aşamaya girdiğini belirterek, Türkiye'ye yatırım yapmak üzere gelen Çinli firma sayısındaki artışa dikkati çekti.Bu sene Çin'in Türkiye'deki yatırım stokunun 4 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini aktaran Dıng, Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının rekor kırarak 500 bini aşmasını öngördüklerini kaydetti.Büyükelçi Dıng, iki ülkenin ortak fırsat ve sınamalarla karşılaştığına değinerek, "Çin, Türkiye ile aynı gemide yol alma ruhuyla ortak kazanca dayalı iş birliği yaparak, Çin-Türkiye stratejik iş birliği ilişkilerini sürekli olarak derinlemesine geliştirmeye, iki ülke halklarına yarar getirmeye ve dünyanın istikrarını ve refahını birlikte korumaya hazırdır." ifadesini kullandı.Pekin ve Ankara'nın karşılıklı siyasi güveni daha da güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Dıng, "Çin ve Türkiye, birbirlerinin temel çıkarlarına ve ana hassasiyetlerine saygı göstermeli ve ikili ilişkilerinin her zaman sağlıklı ve istikrarlı olmasını sağlamalıdır." şeklinde konuştu."İş birliği sağlam adımlarla ilerletilmeli"Dıng, tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı hedefleyen "Kuşak ve Yol" girişimi ve Türkiye'nin "Orta Koridor" stratejisinin birbiriyle uyumlaştırılması çağrısında bulunarak, şöyle devam etti:"Taraflar, ticaret, yatırım, bilim ve teknoloji, enerji ve turizm alanlarındaki iş birliğini sağlam adımlarla ilerletmelidir. Bu süreçte, Türkiye'nin Çin'e ihracatını, Çin'in Türkiye'deki yatırımını ve Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısını iki katına çıkarmak hedeflerine bir an önce ulaşmaya çalışmalıyız. İki taraf, uluslararası meselelerdeki koordinasyonu ve iş birliğini güçlendirmeye, tek taraflılığa ve zorbalığa karşı çıkmaya, sıcak konuların siyasi çözüme kavuşturulmasını sağlamaya, bölgede ve dünyada barış, istikrar ve kalkınmanın gerçekleşmesine katkıda bulunmaya devam etmelidir."Bakan Yardımcısı Kıran ise Türkiye'nin çok boyutlu dış politika öncelikleri kapsamında Çin ile ilişkileri her alanda geliştirmeye büyük önem atfettiklerini söyleyerek, Pekin yönetiminin kendileri için önemli bir stratejik ortak olduğunu aktardı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in sergiledikleri ortak irade ve vizyonla ilişkilerin hızla geliştiğini dile getiren Kıran, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin bu anlamda ortaya konulan güçlü iradenin yansıması olduğuna işaret etti.Kıran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ilan ettiği "Yeniden Asya" politikasına dikkati çekerek, "Kuşak ve Yol" inisiyatifi kapsamında Çin ile büyük bir iş birliği potansiyeline sahip olduklarını belirtti.İki ülke arasındaki ticaret hacmini 24 milyar dolardan 50 milyar dolara çıkarmayı hedefledikleri bilgisini paylaşan Kıran, Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının kısa sürede 1 milyon seviyesini aşacağına olan inancını dile getirdi.Kıran, "Türkiye ve Çin'in stratejik iş birliğini derinleştirmeleri, halklarımız arasındaki bağları daha da güçlendirmeleri, küresel barış ve refah için eşsiz fırsatlar sunmaktadır ve bu fırsatları değerlendirmek için ülkelerimizde karşılıklı irade mevcuttur." dedi.