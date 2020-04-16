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Çin, "nükleer bomba test ettiği" yönündeki iddiaları yalanladı Açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, "Pekin yönetiminin nükleer bomba test ettiği" yönündeki iddialarını yalanlayarak, Çin'in bu konuda taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini bildirdi.

16.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:38
Çin,
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, "Pekin yönetiminin nükleer bomba test ettiği" yönündeki iddialarını yalanlayarak, Çin'in bu konuda taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini bildirdi.
Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Washington yönetimin "Çin'in düşük seviyeli nükleer bomba test ettiği" yönündeki iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ülkesinin nükleer silahların kontrolü ve yayılmasıyla ilgili anlaşmalar ve mekanizmaların uluslararası barış, güvenlik ve istikrarın bel kemiğini oluşturduğuna inandığını söyleyen Cao, "Çin öteden beri sorumlu bir tavır takınarak, kendi uluslararası yükümlülük ve taahhütlerini yerine getiriyor." ifadelerini kullandı.
Sözcü Cao, "ABD'nin Çin'e yönelik eleştirileri tamamen yersiz ve reddetmeye değmez." diyerek, Washington yönetiminin son yılllarda İran'ın nükleer anlaşması ve Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) gibi birçok anlaşmadan çekilerek küresel stratejik barış ve istikrarın altını oyduğunu savundu.
ABD hükümeti tarafından dün yayımlanan bir raporda, Çin hükümetinin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin güneyindeki eski bir tuz gölü olan Lop Nur bölgesinin altında geniş çaplı kazı çalışmaları yürüttüğü ve bu bölgede "yeraltı nükleer test alanı" oluşturduğu iddia edilmişti.
ABD, Ağustos 2019'da Rusya'nın INF'yi ihlal eden mühimmatlarını imha etmediğini gerekçe gösterip anlaşmadan çekilmiş ve Çin ile Rusya'nın dahil olduğu yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini vurgulamıştı.
Çin ise ABD'nin INF'den çekimesine ve çok taraflı hale getirilmesine karşı çıkmıştı. Yaklaşık 240 ila 300 nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin edilen Çin hükümeti, Ekim 2019'da düzenlediği askeri törenle nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip kıtalararası füzeleriyle dünyanın dikkatini çekmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel
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