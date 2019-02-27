Çin Oyunu Tangram Afyonkarahisar'dan Almanya'ya İhraç Edilecek

Kaynak: İHA

Başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinde 300 yıl önce oynanmaya başlanan Tangram Zeka Oyununu Afyonkarahisar'da üretilerek Almanya'ya ihraç edilecek. Oyunu kendi atölyesinde üretmeye başlayan İsmail Yoğurtçu, "Bu oyun zeka gelişiminde oldukça faydalı. Almanya ile görüşmelerimiz sürüyor yakında zamanda ihracata başlayacağız" dedi.Tangram Zeka Oyunu, termalin ve mermerin başkenti Afyonkarahisar'da bir ahşap firması tarafından üretilmeye başlandı. Seri şekilde üretimi süren oyunun Almanya dahil olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor. 4 ahşap parçasından farklı farklı şekillerde birleştirilerek oynan oyunda 69 farklı şekil elde edilebiliyor.Ailelerin de çocuklarıyla birlikte ilgiyle oynadığı oyunun üretimiyle ilgili bilgiler veren firma sahibi İsmail Yoğurtçu, tangram oyununun üretimini seri bir şekilde yaptıklarını söyledi. Yoğurtçu "Bu oyun benim bir bölge müdürüyle tanışmamızla başladı. O daha önce bu oyunu üretmiş ve satmış. Kendisi Türkiye'nin en büyük doğa parkını yapmış bir insan. Böyle bir tavsiyede bulundu bize. Biz de bu tavsiye üzerine tangram oyununu araştırdık. Bunun imalatına başladık. Seri şekilde de üretiyoruz. Tangram'ın en büyük özelliği şu anda dünyada uzun uçak yolculukları yapılan havayolları servislerinde müşterilere oyun olarak takdim ediliyor. Yaklaşık 1 şekilde üzerinde ortalama 45 dakika uğraşıldıktan sonra yapılabiliyor. En büyük faydası zeka gelişimini hızlandırması, problem çözme yeteneğini arttırmasıdır. Hatta biz beyin cerrahi doktorumuzla görüştüğümüzde kendisi bize bunu özellikle huzur evlerine götürmemizi istedi. Çünkü bu oyunu oynayan insanlarda Alzheimer daha az görüleceğini, beyni çalıştırdığını söyledi" ifadelerini kullandı."Almanya ile görüşmelerimiz sürüyor"Oyunun gelişme çağındaki çocuklar için de son derece faydalı olduğuna dikkat çeken Yoğurtçu, ailelerinde oyunu ilgiyle oynadığını ifade etti. Oyunu ilk ürettiklerinde kendi aile ortamlarında oynamaya başladıklarını kaydeden Yoğurtçu, "Daha sonra biz şunu gördük, babaların da annelerin de bu oyuna müdahale ettiklerini fark ettik. Çocuklarına fikir verdiklerini gördük. Bu tür oyunlarda da en çok aile içinde oynanılması dikkat çekiyor. Bu oyun artık parklarda oynanması gündemde. Biz bunları düşünerek bu oyun üzerinde durduk. Başlangıçta aldığımız tepki 4 parçayla 69 şekil çok küçümsenerek söylenmişti. Ama kendilerine en basit 'T' harfini yaptığımızda tekrar yapın dediğimizde 10-15 dakika gösterdiğimiz halde zor yapıyorlar. Ondan sonra büyük bir istekle satın alıyorlar. Çok ekonomik fiyatlara veriyoruz. Şu anda Afyonkarahisar'da birçok kırtasiyede ürünümüz satılıyor. Şu anda benim oğlum İngilizce işletme okuyor. Bu okulu bitiyor. Hedefimiz bu oyunu yurt dışına da göndermek. Şu anda Almanya ile bir görüşmemiz var" dedi. - AFYONKARAHİSAR