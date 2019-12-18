Çin pazarına girişte negatif liste düzenlenecek

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Sözcüsü Meng Wei bugün düzenlenen basın toplantısında, yeni enerji, yeni petrokimyasallar ve elektronik bilgisi gibi alanlarda çok sayıda yabancı yatırım projesinin Çin'e gireceğini söyledi.

Meng Wei, "Alman kimya devi BASF Çin'in Guangdong eyaletinde petrokimya tesis projesini Kasım'da resmen başlattı. BASF Grubu'nun yurtdışındaki en büyük projesi ve Çin'in ilk tamamen yabancı sermayeyle hayat geçirilen petrokimyasal projesi olan söz konusu girişim, Çin ile Almanya arasındaki üretim işbirliğinin yeni bir seviyeye taşınmasını sağladı. Elektrikli otomobil markası Tesla'nın Shanghai'da fabrikasını kurması, yabancı sermayeli firmaların yatırım isteğini ve hükümetin idari verimliliği artırma iradesini yansıttı" ifadelerini kullandı.

Meng Wei, Çin'in yabancı sermayeli işletmelere daha iyi bir ortam sağlayıp Yabancı Yatırımlar Kanunu'nu tam olarak uygulayarak dışa açılma boyutunu genişleteceğini ve yatırımı kolaylaştırmak için çaba harcayacağını belirtti.

Meng Wei, "Gelecek yıl negatif liste bir kez daha düzenlenerek daha fazla alanda tamamen yabancı sermayeli şirketlere izin verilecek. Negatif liste dışındaki sınırlı politikaların tamamen kaldırılması gibi adımlar atılacak. Yabancı sermayeli firmaların yerli firmalarla eşit muamele görmesini güvence altına alacağız. Yönetim sisteminin iyileştirilmesi, onay prosedürlerinin basitleştirilmesi ve yatırım projelerine daha iyi hizmet sağlanması gibi yeni önlemeler alınmasıyla Çin'in iş ortamının iyileştirileceğine inanıyoruz" dedi.