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Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili Pekin Yönetimi, yeni önlemler almaya devam ediyor. AFP ve Skynews Arabia'da yer alan habere göre; Çin yönetimi başkent Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alınacağını duyurdu.

11.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:16

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk çıkış noktası olan Çin'de, virüse karşı yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Çin Yönetimi, başkent Pekin 'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alınacağını açıkladı.

14 GÜN BOYUNCA KARANTİNAYA ALINACAKLAR

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden yeni tip koronavirüs tüm dünyaya hızla yayılmaya devam ediyor. Ölümcül virüsün ilk çıkış noktası olan Çin'de de, tüm dünyayı tehdit eden virüse karşı yeni bir önlem daha alındı. Fransız haber ajansı AFP ve Skynews Arabia'da yer alan habere göre; Çin yönetimi başkent Pekin'e yurt dışından elen tüm yolcuların istisnasız olarak 14 gün boyunca karantinaya alınacağını duyurdu.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, kısa sürede 110'dan fazla ülkeye yayıldı. Kovid-19 salgını nedeniyle şu ana kadar 4 bin 369 kişi hayatını kaybederken, virüsün enfekte olduğu kişi sayısı ise 121 bin 250'ye yükseldi.

Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Fransız Haber Ajansı, Pekin, Dünya, Güncel

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