Çin perakende satışları Haziran'da yıllık yüzde 9.8 arttı

– Çin perakende satışları Haziran'da beklentilerin 1.2 yüzde puan üzerine çıkarak yıllık bazda yüzde 9.8 atarken, toplam tüketim malları perakende satışları da Haziran'da 3.39 trilyon yuana ulaştı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verileri, kentsel tüketim malları satışlarının yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 8.3 arttığını ortaya koyarken, kırsal kesimdeki tüketim malları satışlarının da Mayıs ayına göre yüzde 9.1 büyüdüğünü duyurdu. Ayrıca, perakende sektörleri kapsamında Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 9.4 ile en büyük artışın yemek hizmetinde görüldüğü belirtildi.

Verilere göre ayrıca Ocak ayından Mayıs'a kadar olan dönemde fiziksel malların perakende satışları da yüzde 21.7 yükselerek bu dönemdeki toplam satışların neredeyse beşte birini oluşturdu.

- İstanbul

Kaynak: DHA