Çin, Rusya'dan ithal ettiği soya miktarını artırmak istiyor

Rusya ile soya ticaretinin hacmini derinleştirmek isteyen Çin, geçen yıl bu ülkeden aldığı soya miktarını yüzde 64.7 oranında artırarak 817 bin tona çıkarmıştı…

Çin, ABD ile sorun yaşamasına neden olan soya için yeni arayışlarını sürdürüyor. Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng, Çin ve Rusya'nın soya ticaretinde potansiyel işbirliğini piyasa kuralları çerçevesinde ilerletmelerinin ve bütün endüstri zinciri boyunca uzun vadeli ve süreli bir işbirliğinin geliştirmeyi umduklarını söyledi.

Gao Feng'in bir basın toplantısında belirttiği üzere, şu anda Rusya'nın Çin'e yaptığı soya ihracatının çoğu Uzak Doğu'dan geliyor. Çin, Rusya'nın Avrupa'daki soya üretim merkezlerinin de Çin ile iş birliğini yaygınlaştırmasını istiyor. Bunlar, Çin'in yüksek işleme kapasitesine sahip sahil eyaletlerine de ihraç edilebilir.

Gao, bu karşılıklı tutumun her iki devlet başkanının karşılıklı soya ticaretinin kolaylaştırılması doğrultusundaki uzlaşmalarının önemli bir uygulaması olacağını söyledi. Çin geçen yıl Rusya'dan 817 bin ton soya ithal ederek bir önceki yıla oranla ithalatını yüzde 64,7 artırmış oldu. Temmuz 2019'da Çin şirketleri Rusya'dan deniz yoluyla 4 bin 400 ton soya ithal etti.

Genel Gümrük İdaresi'nin açıklamasına göre, şimdi Rusya'dan Çin'e yapılan soya ihracatının menşei bu ülkenin tüm bölgelerine yayıldı, çünkü artık ihracatta denizyolu ve nehirler de kullanılır oldu.

Gümrüklerden alınan veriler karşılıklı tarım ticaretinin 2018'de, bir önceki yılın yüzde 28,2 üzerine tırmanarak beş milyar ABD doları ile bir rekor kırdığını gösteriyor. Bu toplam hacim içinde Çin'in Rusya'dan tarım ürünü ithal payı 3,21 milyar dolar ile bir önceki yılı yüzde 51,3 üzerine çıkmış durumda.