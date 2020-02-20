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Çin-Rusya Doğu Doğalgaz Hattı'nın inşası tekrar başladı

Çin'de yeni korona virüsü salgınıyla mücadele sürerken, Çin-Rusya Doğu Doğalgaz Hattı'nın inşası çalışmalarına dün yeniden başlandığı bildirildi.

20.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:10Çin-Rusya Doğu Doğalgaz Hattı'nın inşası tekrar başladı

Çalışmalarda salgınla mücadele tedbirlerinin dikkate alındığı, tüm işçilerin maske taktığı, isimlerinin kaydedildiği ve vücut ısılarının ölçüldüğü belirtildi.

Projenin Çin tarafının yetkililerinden Cai Deyu, basına verdiği demeçte, projeye Çin'in farklı bölgelerinden 6 binden fazla personelin katıldığına dikkat çekerek, salgın döneminde malzeme tedariki ve personelin ulaşımı gibi konularda karşılaşılan zorlukların üstesinden gelindiğini söyledi.

Cai Deyu, hattın yıl sonunda resmen faaliyete geçmesi için tüm imkânların kullanılacağını aktardı.

Çin'in dört ana enerji güzergâhından biri olan Çin-Rusya Doğu Doğalgaz Hattı, kuzey, orta ve güney olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Çin sınırları içindeki toplam uzunluğu 5 bin 111 kilometreyi bulan hattın kuzey kısmı geçen yılın sonunda resmen hizmete girmişti.


Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: Bültenler

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