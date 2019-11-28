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"Çın Sabahta" oyunu izleyiciyle buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu "Çın Sabahta"nın ilk gösterimi yapıldı.

28.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:24
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu "Çın Sabahta"nın ilk gösterimi yapıldı.
Nezihe Meriç'in yazdığı, Hülya Karakaş'ın yönettiği oyun, Haldun Taner Sahnesi'nde gerçekleşti.
Hülya Karakaş ile Ayşe Günyüz Demirci'nin rol aldığı oyunda toplumun çok farklı kesimlerinden gelen, mutluluğu yakalayamamış, duyarlı, sevecen iki kadının hüzün dolu öyküsünün yanı sıra insanların birbirlerinin yaşamlarından nasıl ders alıp hayata umutla bakabilecekleri işleniyor.
Eser, yarın ve 30 Kasım ile 4-7 Aralık arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, 18-21 Aralık'ta Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, 25-28 Aralık'ta Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde izlenebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA

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