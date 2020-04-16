Çin Salgın Duyurusunu Bilerek 6 Gün Geciktirmiş
Ortaya çıkan yeni belgeler gösterdi ki; Çin salgın duyurusunu bilerek 6 gün geciktirmiş. Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak, en son gelişmeler bütün dünya tarafından takip ediliyor.
16.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:53
Çin salgın duyurusunu neden 6 gün geciktirdi?
Uzmanlar, koronavirüsünün çıkışının Çin'in yeni yıl kutlamalarına denk geldiğini ve kutlamaların kapalı yapılması durumunda salgının çok daha düşük boyutlarda atlatılabileceğini düşündüklerini belirtti. Çin'in yeni yıl kutlamalarına katılmak amacıyla seyahat eden pek çok kişinin koronavirüsünden enfekte olmuş olabileceği ve salgının yayılmasında etkin rol oynamış olabileceği düşünülüyor.
İsimsiz bir kaynak tarafından açıklanan belgelerde, aynı zamanda Çin'in Vuhan kenti haricinde, Çin merkezinde de pek çok kişinin hastalandığı bilgisi yer alıyor. Uzmanlar, Çin hükümetinin uygulamış olduğu sert bilgi paylaşımı kontrolünün, bürokratik engellerin ve emir-komuta zincirinde oluşan kötü haberlerin paylaşılmasına yönelik isteksizliğin, koronavirüsü ile ilgili tedbirlerin zamanında alınmasını engellemiş olabileceğini düşünüyor. Koronavirüsü ile ilgili ortaya atılan bu iddianın hemen ardında bir başka iddia daha ortaya atıldı. Tayland'ın uyarısı üzerine, Çinli yetkililerin koronavirüsü salgınıyla ilgili olarak harekete geçtiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde de Çinli yetkililerin, koronavirüsü ile ilgili olarak bilim insanlarının açıklama yapmasını yasakladığı iddia edilmişti.
Kaynak: Tamindir
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Şi Cinping, Wuhan, Teknoloji