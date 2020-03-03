Çin salgınları önlemek için ulusal aşı rezervi sistemi kuracak

Çin'in mevcut çeşitli teknolojik yollarla aşı geliştirme çalışmalarını hızlandırmanın yanı sıra diğer ülkelerdeki araştırmalarda kaydedilen ilerlemeleri yakından takip etmesi gerektiğinin altını çizen Xi, en kısa sürede klinik testlerin ilerletilmesi ve aşının satışının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Xi, salgın önleme ve kontrol çalışmalarının olağanlaşma ihtimali karşısında bir ulusal aşı rezervi sistemi kurulması çağrısı yaptı. Xi Jinping, yeni tip korona virüsün kökeni ve yayılma yollarına ilişkin araştırmaların izlenmesinin, çalışmaların hassasiyet ve verimliliğinin artırılması gerektiğini de belirtti.

"Erken uyarı için komuta, eylem ve güvenlik sistemi kurulmalı"

Cumhurbaşkanı Xi, yaptığı açıklamada, salgın önleme ve kontrol çalışmalarında erken uyarı mekanizmasının güçlendirilmesinin önemine işaret ederken, bilimsel araştırmalar için komuta, eylem ve güvenlik sistemi kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Salgının önlenmesi ve kontrol edilmesiyle ilgili kritik teknolojilerin araştırılması için yeni bir ulusal sistem geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Xi, kamu sağlığı alanındaki bilimsel araştırmalara yatırımların artırılması, biyoloji alanındaki temel araştırmalara odaklanılması ve tıp alanındaki kritik teknolojilerin üzerinde çalışılması çağrısı yaptı.

Ülkenin, ilgili alanlardaki stratejik bilimsel ve teknolojik kapasitesinin geliştirilmesinin önemine de işaret eden Xi Jinping, Çin'in kendi gücüne dayanarak üst düzeyli tıbbi malzeme ve ürün imal edebilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.