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Çin Seddi konusu nedir? Çin Seddi oyuncuları ve Çin Seddi özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çin Seddi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çin Seddi konusu, Çin Seddi özeti ve Çin Seddi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çin Seddi filminin detayları…

07.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:53

İzleyenleri ekrana bağlayan Çin Seddi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bizim İçin Şampiyon filmini izleyecek olanların merak ettiği Çin Seddi konusu nedir, Çin Seddi oyuncuları kimler ve Çin Seddi özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇİN SEDDİ KONUSU NEDİR?

Dünyaca ünlü yıldız Matt Damon'ın başrol oynadığı ve günümüzün en başarılı görsel tasarımcılarından Zhang Yimou'nun yönetmenliğini üstlendiği (Hero, House of Flying Daggers) Çin Seddi filmi, dünyanın en ikonik yapısı üzerinde, seçkin bir asker gücü tarafından insanlığı korumak için sergilenen cesur bir direniş hikayesini konu alıyor.

ÇİN SEDDİ OYUNCULARI VE KADROSU

Çin Seddi Yönetmen: Yimou Zhang

Çin Seddi Oyuncular: Matt Damon, Pedro Pascal, Andy Lau, Tian Jing, Eddie Peng

Çin Seddi Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Çin Seddi Yapım Yılı: 2016 (104 dk)

Çin Seddi Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016 Cuma

Çin Seddi Senaryo: Max Brooks, Tony Gilroy

Çin Seddi Yapım Ülkesi: Çin, ABD

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