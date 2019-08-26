Cin-si Bozuk Filmi

Korku, komedi türündeki Cin-si Bozuk, Onur ve arkadaşlarının yaşadığı trajik olayları konu ediyor. Cennetten kovulanlar adı verilen bir grup insanı bulan Onur ve arkadaşları, laneti bozmak için bir köye giderken yolda başlarına türlü olaylar gelir. Yönetmen:
Bilal KalyoncuSenaryo:
Bilal KalyoncuOyuncular:
Barbaros Dikmen
, Doğa Konakoğlu, Norapella, Belinay Sandıkçı, Yasin Obuz, Hakan Burak Bozdoğan, Onur Sermik, Zafer Altun, Deniz Oral, Amir Zakaria, Volkan Cal, Erdem Baş, Serdal Genç, İnan Ulaş Torun, Serkan ŞengülFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Cin-si BozukYapımcı Firma:
2506Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
06.09.2019Cin-si Bozuk Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.