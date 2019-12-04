Cin suresi meali ve Cin suresi Arapça okunuşu! Cin suresi dinle

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CİN SURESİ HAKKINDA

Cin suresi Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Ağırlıklı olarak cinlerden bahsettiğiiçin "Cin sûresi" adını almıştır. Sûrede ayrıca tevhit, peygamberlik ve öldüktensonra dirilmek gibi meseleler konu edilmektedir.

CİN SURESİ NUZÜLÜ NASIL OLDU?

Abdullah b. Abbas'tan nakledilen rivayete göre bir gün Hz. Peygamber ashabından birkaç kişiyle birlikte Ukaz panayırına doğru giderken Nahle denilen yerde ashabına sabah namazını kıldırmıştı. Onun namazda okuduğu âyetleri işiten cinler bu âyetlerin tesirini derinden hissedip hayranlık duymuşlar, bu olayı kendi topluluklarına da anlatmışlar ve Kur'an'a inandıklarını, artık rablerine hiçbir şeyi ortak koşmayacaklarını açıklamışlardır. İşte bu olay üzerine Cin sûresi inmiştir (Buhârî, "Tefsîr", 72).

CİN SURESİ KONUSU NEDİR?

Sûrenin ana konusu cinler ve bunlara ait özel durumlardır. Sûrede bir cin topluluğunun Hz. Peygamber'den Kur'an dinlediği ve ona iman ettiği, inanç bakımından cinlerin de müminler ve kâfirler olarak ikiye ayrıldığı bildirilmekte ve cinlerle ilgili olarak insanın normal yollardan elde edemeyeceği bilgiler verilmektedir. Ayrıca sûrede Allah Teâlâ'nın varlığı, birliği, büyüklüğü, evrendeki hükümranlığı ve Allah'tan başkasına ibadet edilmemesinin gereği üzerinde durulmuş, öldükten sonra dirilme ve hesap vermeye iman gibi İslâm'ın bazı inanç esasları ele alınmıştır. Gayb bilgisinin Allah'a mahsus olduğu, bu bilgileri ancak kendisinin razı olduğu kimselere bildireceği ve Allah'ın ilminin kuşatıcılığı ifade edilerek sûre sona ermiştir.

CİN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

1. Kul uhıye ileyye ennehusteme'a neferun minelcinni fekalu inna semı'na kur'anen 'aceben.

2. Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden.

3. Ve ennehu te'ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden.

4. Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna 'alellahi şetatatan.

5. Ve enna zanenna en len tekulen'insu velcinnu 'alellahi keziben.

6. Ve ennehu kane ricalun minel'insi ye'uzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan.

7. Ve ennehum zannu kema zanentum en len yeb'asallahu ehaden.

8. Ve enna lemesnessemae fevecednaha muliet haresen şediyden ve şuhuben.

9. Ve enna kunna nak'udu minha meka'ıde lissem'ı femen yestemi'ıl'ane yecid lehu şihahaben resaden.

10. Ve enna la nedriy eşerrun uriyde bimen fiyl'ardı em erade bihim rabbuhum reşeden.

11. Ve enna minnessalihune ve minna dune zalike kunna taraika kıdeden.

12. Ve enna zanenna en len nu'cizallahe fiyl'ardı ve len nu'cizehu hereben.

13. Ve enna lema semi'nelhuda amenna bihi femen yu'min birabbihi fela yehafu bahsen ve la rehekan.

14. Ve enna minnelmuslimune ve minnelkasitune femen esleme feulaike teharrev reşeden.

15. Ve emmelkasitune fekanu licehenneme hataben.

16. Ve en levistekamu 'alettariykati leeskaynahum maen ğadekan.

17. Lineftinehum fiyhi ve men yu'rıd 'an zikri rabbihi yeslukhu 'azaben sa'aden.

18. Ve ennelmesacide lillahi fela ted'u ma'allahi ehaden.

19. Ve ennehu lemma kame 'abdullahi yed'uhu kadu yekunune 'aleyhi libeden.

20. Kul innema ed'u rabbiy ve la uşriku bihi ehaden.

21. Kul inniy la emliku lekum darran ve la reşeden.

22. Kul inniy len yuciyreniy minallahi ehadun ve len ecide min dunihi multehaden.

23. İlla belağan minallahi ve risalatihi ve men ya'sıllahe ve resulehu feinne lehu nare cehenneme halidiyne fiyha ebeden.

24. Hatta iza reev ma yu'adune feseya'lemune men ed'afu nasıren ve ekallu 'adeden.

25. Kul in edriy ekariybun ma tu'adune em yec'alu lehu rabbiy emeden.

26. 'Almulğaybi fela yuzhiru 'ala ğaybihi ehaden.

27. İlla menirteda min resulin feinnehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi resaden.

28. Liya'leme en kad ebleğu risalati rabbihim ve ehata bima lediyhim ve ahsa kulle şey'in 'adeden.

CİN SURESİ MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

(Ey Muhammed!) De ki: "Bana cinlerden bir topluluğun (Kur'an'ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: "Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız." (1-2) "Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir; ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk." (3) "Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş." (4) "Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk." (5) "Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı." (6) "Gerçekten onlar da, sizin sandığınız gibi, Allah'ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı." (7) "Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik, fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk." (8) "Halbuki biz, (daha önce) göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa, kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur." (9) "Hakikaten biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?" (10) "Doğrusu içimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz." (11) "Muhakkak ki biz Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu aciz bırakamayacağımızı anladık." (12) "Gerçekten biz hidayet rehberini (Kur'an'ı) işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa, artık ne hakkının eksik verilmesinden, ne de haksızlığa uğramaktan korkar." (13)

CİN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Cin suresi

Cin suresi

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CİN SURESİNİN FAZİLETİ NEDİR?

Hapse düşen biri bu sureyi okumaya devam ederse en kısa zamanda kurtulur.

Bu sureyi okuyan kişi, şerli kimselerin kötülüklerinden muhafaza edilir.

Nazardan ve şeytanın şerriden korur.

Küçük çoçukları her türlü kötülükten korur.

Ümmü Sübyan denen manevi rahatsızlıktan korur.