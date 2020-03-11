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Çin: Suriye sorunu diyalog ve siyasi temasla çözülmeli

Dün Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin Suriye Araştırma Komisyonu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bir açıklama yapan Çin Dişleri Bakanlığı İnsan Hakları Özel Temsilcisi Liu Hua, Suriye krizinin diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

11.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:47
Çin: Suriye sorunu diyalog ve siyasi temasla çözülmeli

Suriye halkının savaştan muzdarip olduğunu, çok sayıda kişinin evsiz kaldığını ve yaşam hakkı gibi en temel insan haklarının sağlanamadığını belirten Liu, "Siyasi süreci ilerletmek Suriye sorununu çözmenin tek gerçekçi yoludur" dedi.

Özel temsilci Liu, şu önerilerde bulundu:

- İlk olarak, tüm taraflar Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nde belirlenen ilkelere uymalı ve Suriye'nin egemenliğini, bağımsızlığını, birliğini ve toprak bütünlüğünü korumalıdır. Uluslararası toplum, siyasi çözümün genel yönüne uymalı, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 numaralı kararının uygulanmasını desteklemeli ve kapsayıcı siyasi diyalog yoluyla tüm tarafların kaygılarını dikkate alan politik bir çözüme ulaşmalıdır.

- İkincisi, tüm taraflar standartları birleştirmeli ve BMGK kararları ile uluslararası hukuka uygun olarak Suriye'nin kuzeyinde BM'nin terör örgütü listesine alınan tüm örgütlere kararlı bir şekilde darbe indirmeye devam etmeli, bunların halka zarar vermesini ve bu örgütlerin dışarıya sıçrayıp Orta Doğu'da yeni bir kaos yaratmalarını engellemelidir.

-Üçüncüsü, uluslararası toplum Suriye genelinde muhtaç insanlara insani yardım sağlamak için BM'ye yeterli fon sağlamalı, aynı zamanda Suriye hükümetinin güvenlik durumu nispeten istikrarlı olan alanlarda yeniden inşanın gerçekleştirmesine destek gösterilmelidir. Suriye halkının savaşın gölgesinden çıkması ve yavaş yavaş istikrarlı bir yaşama kavuşmasına ön ayak olunmalıdır.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Birleşmiş Milletler, Suriye, Güncel

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