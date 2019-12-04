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"Çin ticaret anlaşması için tarih belirlemeyecek"

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, ülkesinin ABD ile yapılacak ticaret anlaşması için bir tarih belirlemek istemediğini söyledi.

04.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:14
– Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, ülkesinin ABD ile yapılacak ticaret anlaşması için bir tarih belirlemek istemediğini söyledi.

Chunying, "Bizim anlaşmanın olup olmayacağı konusunda bir tarih belirleme niyetimiz yok. Tek taraflılık, korumacılık ve ticari zorbalıkla karşı karşıya kalacaksak, çözüme yönelik ve kararlı adımlar atarak duruşumuzu ve yasal çıkarlarımızı koruyacağız" dedi ve olası anlaşmanın iki tarafa da saygılı ve haklarını koruyacak şekilde olması gereğine işaret etti.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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