Çin ticaret heyeti eylül ayında ABD'ye gidebilir

Sözcü, "Bunun gerçekleşmesi için iki tarafın ortaklaşa çaba harcaması ve uygun koşulların oluşturulması gerekiyor" dedi…

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çinli ticaret heyetinin eylül ayı içinde ABD'ye gitmesinin gündemde olduğu belirtildi. Bakanlık sözcüsü Gao Feng, bugün düzenlenen basın toplantısında, Çin ve ABD'nin ticaret heyetleri arasındaki iletişimin etkin şekilde sürdüğünü aktardı.

Çin'in Washington'un kışkırttığı ticari sürtüşme karşısında aldığı önlemlerin yeterli olduğunu belirten sözcü, ticari sürtüşmenin tırmandırılmasına kararlılıkla karşı çıktıklarını, sorunu müzakere yoluyla ve temkinli bir tutumla çözmeye hazır olduklarını ifade etti.

Sözcü Gao, Çin açısından ele alınması gereken hususun, 550 milyar dolar tutarındaki Çin ürünlerine uygulanan ek gümrük tarifelerinin kaldırılması ve ticari sürtüşmenin tırmanmasının önlenmesi olduğunu kaydetti. Çinli sözcü, "Çin'in defalarca vurguladığı gibi, ticari sürtüşmenin tırmanması ne Çin'e ne ABD'ye ne de dünya halklarına yarar getiriyor; hatta bunun dünya için korkunç sonuçları olabilir" ifadelerini kullandı.

Tarafların, Çin heyetinin eylül ayı içinde müzakerelerde bulunmak üzere ABD'ye gitmesi ihtimalini görüştükleri bilgisini veren Gao Feng, bunun gerçekleşmesi için iki tarafın ortaklaşa çaba harcaması ve uygun koşulların oluşturulması gerektiğini vurguladı.