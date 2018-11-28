Çin Ticaret Savaşını Yatıştırmak İçin Pazarını Tüm Dünya Açacak

Çin Halk Cumhuriyeti
Devlet Başkanı Şi Cinping
, "ticaret savaşını yatıştırmak ve ABD
Başkanı Donald Trump
'ın serbest ticaret karşıtlığını durdurmak için Çin pazarını tüm dünyaya açacaklarını" söyledi.
Resmi ziyaret için İspanya
'da bulunan Çin Devlet Başkanı
Şi, Senato'da yaptığı konuşmada, geçmişte benzeri görülmemiş şekilde dünyanın şu anda belirsizlik ve istikrarsızlık içinde olduğunu ifade etti.
Şi, "İnsanlığın hangi yöne gittiği belli değil. Serbest ticaret ve küreselleşen ekonomi mi? Yoksa tek taraflı ve serbest ticaret karşıtı bir ekonomi mi? Bu belirsizliği çözmek ve daha çok pozitif enerji yaratıp daha çok uzlaşı için tüm uluslararası toplumun birliğine ve iş birliğine ihtiyaç var. Dünya ancak bu şekilde doğru bir yönde kalkınabilir." dedi.
Çin'in ticaret savaşını yatıştırmaya ve ABD Başkanı Donald Trump'ın serbest ticaret karşıtlığını durdurmaya kararlı olduğunu dile getiren Şi, "Çin, kapılarını dünyaya açabilmek için daha çok çaba sarf edecek. Çin, daha kaliteli ürünler ithal ederek iç piyasasını kalkındırarak pazarlarının dünyaya açılmasını hızlandıracak." diye konuştu.
Öte yandan 13 yıl sonra İspanya'ya gelen ilk Çin Devlet Başkanı olan Şi Cinping, burada İspanya Kralı
6. Felipe, Başbakan Pedro
Sanchez, Senato Başkanı Pio Garcia Escudero ile görüşmeler yaptı. Ziyaret kapsamında Çin ve İspanya arasında ikili anlaşmalar da imzalandı.
İspanya'dan yarın ayrılarak G-20 Zirvesi için Arjantin
'e gidecek Şi'nin ülkesine dönmeden önce Panama ve Portekiz
'e de resmi ziyarette bulunacağı açıklandı.
Şi Cinping,İspanya,Çin Halk Cumhuriyeti
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:43