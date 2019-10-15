Çin, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nı durdurma çağrısı yaptı

Türkiye'nin dünyada üçüncü, Doğu Asya'da ise en büyük ticari ortağı konumunda olan Çin'den Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama geldi. Harekatın 7'nci gününde suskunluğunu bozan Çin, Türkiye'ye çağrı yaparak operasyona son verilmesini istedi.

Birleşmiş Milletler'deki toplantılarda veto hakkında sahip 5 ülkeden biri olan Çin'den Türkiye'ye 'operasyonu durdurun' çağrısı yaptı.

KÜSTAH ÇAĞRI: DOĞRU YOLA GERİ DÖNÜN

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Ankara'ya çağrıda bulunarak, "Suriye'deki askeri faaliyetlerinizi durdurup doğru yola geri dönün." ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang

AYNI GÜNE DENK GELDİ

Pekin'in çağrısının ABD'nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımları açıkladığı güne denk gelmesi dikkati çekti.

TÜRKİYE İLE ÇİN ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİ

Geçtiğimiz yıl sonu Türkiye-Çin ticaret hacmi 23,6 milyar dolara ulaşmıştı. Çin'in Türkiye'deki yatırım miktarı 2,8 milyar dolar. Çin Türkiye'nin dünyada üçüncü, Doğu Asya'da ise en büyük ticari ortağı. 2005-2018 yılları arasında Çin toplam 15 milyar dolara yakın bir miktarda Türkiye'ye yatırım gerçekleştirdi. Çin devleti, Türkiye'ye yönelik yatırım hacminin 2021 yılına kadar 6 milyar dolar seviyesine ulaşmasını amaçlıyor.