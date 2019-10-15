Haberler » Güncel » Çin, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nı durdurma çağrısı yaptı

Çin, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nı durdurma çağrısı yaptı

Türkiye'nin 3'üncü en büyük ticari ortağı olan Çin, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmasını istedi.

15.10.2019 11:15

Türkiye'nin dünyada üçüncü, Doğu Asya'da ise en büyük ticari ortağı konumunda olan Çin'den Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama geldi. Harekatın 7'nci gününde suskunluğunu bozan Çin, Türkiye'ye çağrı yaparak operasyona son verilmesini istedi.

Birleşmiş Milletler'deki toplantılarda veto hakkında sahip 5 ülkeden biri olan Çin'den Türkiye'ye 'operasyonu durdurun' çağrısı yaptı.

KÜSTAH ÇAĞRI: DOĞRU YOLA GERİ DÖNÜN

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Ankara'ya çağrıda bulunarak, "Suriye'deki askeri faaliyetlerinizi durdurup doğru yola geri dönün." ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang

AYNI GÜNE DENK GELDİ

Pekin'in çağrısının ABD'nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımları açıkladığı güne denk gelmesi dikkati çekti.

TÜRKİYE İLE ÇİN ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİ

Geçtiğimiz yıl sonu Türkiye-Çin ticaret hacmi 23,6 milyar dolara ulaşmıştı. Çin'in Türkiye'deki yatırım miktarı 2,8 milyar dolar. Çin Türkiye'nin dünyada üçüncü, Doğu Asya'da ise en büyük ticari ortağı. 2005-2018 yılları arasında Çin toplam 15 milyar dolara yakın bir miktarda Türkiye'ye yatırım gerçekleştirdi. Çin devleti, Türkiye'ye yönelik yatırım hacminin 2021 yılına kadar 6 milyar dolar seviyesine ulaşmasını amaçlıyor.

Çin, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nı durdurma çağrısı yaptı

Barış Pınarı Harekatı, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Dünya, Ekonomi, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
12:49 Kaman ilçesinde, 44 milyonluk su altyapısı değiştirme protokolü imzalandı
12:54 BÜYÜKÇEKMECE'DE RİSKLİ BİNALAR KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKILDI
12:53 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
12:53 Ambulansa yol vermeyen sürücüye 2 ay 15 gün hapis cezası?
12:53 Denizli alkollü sürücünün çarptığı şehit polisin cenazesi törenle memleketine uğurlandı
12:53 Kızıltepe'ye havan saldırısı,yaralılar var-2
12:53 Büyükçekmece'de riskli binalar kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı
15.10.2019 12:55:15