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Çin uçağı Güney Kore'nin hava savunma sahasını ihlal etti

Çin savaş uçaklarının Güney Kore tarafından ilan edilen Kore Hava Savunma Tanımlama Sahasını (KADIZ) ihlal ettiği bildirildi.

29.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:02Çin uçağı Güney Kore'nin hava savunma sahasını ihlal etti
Çin savaş uçaklarının Güney Kore tarafından ilan edilen Kore Hava Savunma Tanımlama Sahasını (KADIZ) ihlal ettiği bildirildi.
Güney Kore ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bir Çin savaş uçağının sabah saatlerinde önceden bildirmeksizin hava tanımlama sahasına girdiğini belirtildi.
Açıklamada "Shaanxi Y-9" model askeri taşıma uçağı olduğu tahmin edilen hava aracının yaklaşık yarım saat boyunca hava sahasında seyrettiği, ihlalin ardından Güney Kore Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının bölgeye sevk edildiği kaydedildi.
Çin savaş uçaklarının yalnızca bu yıl içinde 20'den fazla kez KADIZ'yi ihlal ettiği bildirildi.
Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma Tanımlama Sahası (ADIZ) genelde ülkeler tarafından tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor.
Tarihteki ilk ADIZ, ABD Başkanı Harry Truman tarafından Kore Savaşı'nın başlamasının ardından ulusal acil durum düzenlemeleri kapsamında Aralık 1950'de ABD hava sahası için ilan edilmişti. Dünya 20'ye yakın ülkede ADIZ tanımı bulunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Kore, Güncel

Kaynak: AA

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