Çin Uluslararası Kısa Film Festivali'nde Türkiye Rüzgarı

Bu yıl Çin'de kabul edilen Türkiye Turizm Yılı kapsamında festivale onur konuğu olarak katılan İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali, yapacağı etkinlikler ile Türkiye Sineması, Türkiye'de çekim kolaylıkları, ortak yapım kolaylıkları ve Türkiye'nin turizm potansiyelini tanıtacak. Çin'in Shenzhen şehrinde ülkenin en büyük medya kuruluşlarından birisi olan Shenzhen Media Group tarafından gerçekleştirilen festivalde Türkiye, İzmir Kısa Film Festivali kısa film seçkisi, Türkiye Standı,Focus on Turkey sunumu ile tanıtılacak. Ayrıca festivalin ana yarışmasında festival jürisi olarak Türkiye'den başarılı yönetmen Ümit Ünal da yer alıyor. Ümit Ünal ayrıca yapacağı Masterclass ile Çinli yönetmen adaylarına bir eğitim de verecek.

AÇILIŞTA TÖRENİNİN YILDIZI TÜRKİYE OLDU…

CSFF'nin muhteşem açılış törenine Türkiye damgasını vurdu. CSFF ve İzmir Kısa Film Festivali'nin İzmir'i tanıtmak amacı ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri, Kültür Bakanlığı, Sinema Genel Müdür İzmir Kalkınma Ajansı ve İzmir Ticaret Odası'nın katkıları ile hazırlanan filmlerin yönetmenleri Zang Nan ve Wang Le Türkiye deneyimlerini paylaştılar ve filmlerden fragmanlar Shenzhen Media Group tarafından yapılan canlı yayın ile milyarlara ulaştı. Ayrıca sahnede sergilenen geleneksel Türk dansları, Çinli izleyicilerin beğenisini topladı. Festivale Türkiye'den Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alev Parsa, yapımcı Yonca Ertürk, İzmir Kısa Film Festivali ve İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği ekibinden Yusuf Saygı, Sinan Şensivas ve Gökhan Aziz Öztürk katıldı.

FESTİVALİN ONUR KONUĞU ÜNLÜ TENİSÇİ Lİ NA OLDU…

Jüri başkanlığını Çin'in ünlü yönetmeni Clifton Ko'nun yaptığı festivalde toplam ödül 1 Milyon Yuan. Ayrıca Çin'in en başarılı tenis oyuncusu Li Na festivalin onur konuğu oldu ve yoğun bir ilgi ile karşılaştı.