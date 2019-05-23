Çin Ürünleri Fuarı 'CHINA Homelıfe Turkey' 6. Kez Kapılarını Açtı!

Açılışı İstanbul Vali Yardımcısı Sayın İsmail Gültekin ve Hangzhou Büyükşehir Belediye Başkan Yardıcısı Sayın Hu Wei'in konuşmaları ile yapılan Çin Ürünleri Fuarı Türk Standartlarına uygun olarak tüm kontrollerden geçmiş tekstil, hazır giyim ve aksesuarları, ev tekstili, inşaat malzemeleri, el aletleri ve hırdavat, ev gereçleri, elektrikli ev aletleri, mobilya, elektronik eşyalar, hediyelik eşya, züccaciye, mutfak ve banyo armatürleri, gıda, lojistik, makine ekipmanları, led ve aydınlatma ürünleri başta olmak üzere 50 binin üzerinde ürünün yer alacağı fuar, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekecek ve 25 Mayıs Cumartesi akşamı saat 18:00'a kadar açık kalacak.

2018 yılında beşincisi düzenlenen ve 500 Çin'li firmanın katıldığı ve yaklaşık 12 bin iş dünyası profesyonelinin ziyaret ettiği China Homelife Turkey Fuarı, uzakdoğu potansiyelinden faydalanmak isteyen girişimciler için önemli bir fırsat niteliği taşıyor. 23 – 25 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde12.000 m2'lik bir alanda gerçekleşecek ve 650'nin üzerinde ikili iş görüşmesi yapılacak. Anadolu'dan ve Avrasya bölgelerinden 2.500 VIP alım heyetinin ağırlandığı Çin Ürünleri Fuarı China Homelife'da,1000'in üzerinde Çinli katılımcı yer alıyor.

İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin yaptığı konuşmasında; ''Yüzlerce yıllık geçmişi olan tarihi İpekyolu'nun önemi günümüzde de artarak devam ediyor. Özellikle İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması, Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacminin her yıl katlanarak artıyor olması ülkemiz için mutluluk verici. Tüm Çin'li iş dünyası profesyonellerini güzel İstanbul'umuzda misafir etmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum.'' dedi.

Açılış konuşmasında Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerin önemine değinen Hangzhou Büyükşehir Belediye Başkan Yardıcısı Sayın Hu Wei; ''Fuarımız, bu yılın Nisan ayında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Zirvesi'nde dile getirdiği ortak istişare ve paylaşım ilkesini izleyerek, karşılıklı iletişim ve etkileşime odaklıyor. Somut, gerçekçi işbirliklerini derinleştirmeye, çeşitli risklerle el ele mücadele etmeyi ortaklaştırmaya çalışıyor. Fuarımız, karşılıklı olarak faydalı olmayı ve kazan-kazanı gerçekleştiren, ortak kalkınma girişimini somutlaştıran gerçek bir eylemdir. Aynı zamanda da Çin-Türkiye ekonomi ve ticaret ilişkilerini ilerleten önemli bir çabadır. Türkiye, "Kuşakve Yol" güzergahı üzerinde olan önemli bir ülkedir. 2018 yılının Temmuz ve Kasım aylarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping sırasıyla Güney Afrika ve Arjantin'de bir araya geldiler. İki devlet lideri yakın temas içerisinde kalarak, iletişimi sürdürerek Çin-Türkiye stratejik işbirliğini daha ileri bir seviyeye getirdiler. 2018 yılında, Hangzhou ile Türkiye arasında ithalat ve ihracat ticaretinin hacmi % 5 artışla 700 milyon ABD dolarına ulaştı. Türkiye'den yapılan ithalat ise % 23 arttı. Fuarımızın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesiyle, Hangzhou ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçleneceğini ve birlikte ekeceğimiz tohumların hasadını da birlikte paylaşacağımızı umuyorum.'' dedi.

Dünya ticaret arenasında Çin ürünlerini tanıtmak için düzenlenen China Homelife fuarlar serisi; Türkiye, Polonya, Meksika, Mısır, Brezilya, Ürdün, Güney Afrika, Hindistan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirliklerive İran olmak üzere 11 ülkede yılda bir kez düzenlenir. Çin Hükümeti tarafından katılım maliyetlerinin yüzde 100'ünün karşılandığı fuar, ülkemizin jeopolitik konumu sayesinde her iki ülke ekonomisi için de büyük önem arz ediyor.

Kaynak: Bültenler