Çin, uzay alanında yeni bir başarıya daha imza attı

Çin'de yüksek yörüngeli uyduların en ilerisi olarak bilinen ve fırlatma ağırlığı en fazla olan Shijian-20 kodlu uydu, yeni nesil yerküre eşzamanlı yörünge uyduları platformu olan Dongfanghong-5 için test çalışmaları gerçekleştirecek.

27 Aralık günü uzaya gönderilen Shijian-20 uydusu, 7 gün kadar kısa bir süre içinde bir dizi zorlu testi başarıyla tamamladı.

Uydunun yerküre eşzamanlı yörüngeye oturması, Dongfanghong-5 platformunun testlerinde atılım niteliğinde ilerleme kaydedildiği ve Çin'in haberleşme uydusu açısından dünyanın ilk sıralarına yerleştiği anlamına geliyor.

Dongfanghong-5, önümüzdeki 20 yıl içinde Çin'in büyük kapasiteli uydularının gereksinimlerini etkin şekilde karşılayacak duruma getirilecek.