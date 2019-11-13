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Çin uzaya uzaktan algılama uydusu gönderdi

Çin, uzaktan algılama uydusu "Cilin 102A"yı uzaya fırlattı.

13.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:22Çin uzaya uzaktan algılama uydusu gönderdi
Çin, uzaktan algılama uydusu "Cilin 102A"yı uzaya fırlattı.
Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global gazetesinin haberine göre, Cilin 102A uydusu, katı yakıtlı Kuaycou 1A roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi.
Çangguan Uydu Teknolojileri Limited Şirketince geliştirilen Cilin 102A'nın, yüksek çözünürlüklü görüntü alma ve yüksek hızda veri transferi yapma özelliği bulunuyor.
Uydu, yörüngeye girmesinin ardından tarım, ormancılık ve doğal kaynaklar ile çevre ve sanayi alanlarında hizmet verecek.
ABD ve Rusya'dan sonra dahil olduğu "uzay yarışında", son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma ve gözlem uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter'i keşif gibi iddialı projeleriyle 2045'te "uzayın lideri" olmayı hedefliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Times, Teknoloji

Kaynak: AA

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